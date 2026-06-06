Депутат усмотрел неочевидный нюанс в атаке дронов ВСУ на Ленобласть

Атака дронов ВСУ на Ленинградскую область доказывает неадекватность действующей власти Киева, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Владимир Зеленский мог впасть в истерику после ответа президента России Владимира Путина на открытое письмо украинского политика.

Я думаю, что массированная атака ВСУ на Ленобласть произошла из-за обиды Зеленского на четкий и аргументированный ответ нашего президента на открытое письмо Киева. Зеленский взбесился, его это разозлило и решил на мирных людях, как всегда, сорвать свое зло. Какие еще доказательства недееспособности руководства Украины должны быть, чтобы весь мир понял их неадекватность? У Киева уже истерика. Их войска проигрывают все на линии фронта, и он на свое хамское письмо получил спокойный, вразумительный ответ, — заявил Колесник.

Депутат отметил, что атака ВСУ была успешно предотвращена российской системой ПВО. По его словам, Киеву стоит помнить об отсутствии личной системы противовоздушной обороны, пока ВС РФ будут продолжать работать в зоне СВО.

Наше ПВО работает прекрасно. И стоит напомнить, что у Украины его нет. Зеленский решил проверить наше ПВО и доказать, какой он сильный. А получилось как всегда. Понятно, что Зеленский получит по шапке по-взрослому, мы будем и дальше серьезно заниматься этой историей, — заключил он.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что количество беспилотников, сбитых в небе над Ленинградской областью, выросло до 141. По его словам, боевая работа продолжается. Обломки дронов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.