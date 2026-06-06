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06 июня 2026 в 02:22

ПВО нейтрализовала летевшие на Москву дроны

Собянин: силы ПВО ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информация об отражении воздушной атаки, в ходе которой были сбиты четыре дрона, была опубликована в 02:09. Данных о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.

До этого, в 00:13 по московскому времени сообщалось о первом за сутки сбитом над Москвой беспилотнике. Второй силы ПВО ликвидировали в 01:52. Все оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Кроме того, в городе Шебекино беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по автомобилю, в результате которого погиб водитель. Также в селе Отрадном Белгородского округа мужчина получил множественные осколочные ранения спины от детонации FPV-дрона.

Всего российские силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников в пятницу, 5 июня, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Минобороны РФ в мессенджере МАКС информировало, что БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

Москва
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