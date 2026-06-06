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06 июня 2026 в 12:13

«Кость в горле»: экс-разведчик раскрыл, когда «успокоится» Украина

Профессор Безруков: Украина не успокоится, пока Россия не одержит победу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина не успокоится, пока Россия не одержит победу в вооруженном противостоянии, заявил бывший разведчик, профессор МГИМО Андрей Безруков корреспонденту NEWS.ru. По его словам, сказанным в кулуарах ПМЭФ, дипломатия не работает, Киев не хочет договариваться, так как для украинской стороны РФ является «костью в горле».

Они не успокоятся, пока мы не выиграем конфликт. <...> Дипломатия не работает. Не хотят они с нами договариваться. Мы для них кость в горле. <...> Они нас убить хотят, — сказал профессор.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что для запуска переговорного процесса по Украине вовсе не обязательно прекращать боевые действия. По словам президента, настойчивые требования Киева о прекращении огня продиктованы неудачами ВСУ на фронте.

Кроме того, зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что Москва согласна на переговоры только при условии полной капитуляции Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, по его словам, пытается показать, что мирные инициативы якобы исходят именно от Украины.

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