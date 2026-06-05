В Госдуме назвали главное условие переговоров с Украиной

Россия примет капитуляцию Украины как основное условие для мирных переговоров, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский пытается продемонстрировать, что к завершению конфликта стремится только Киев.

Зеленскому не раз уже было сказано: если у него есть какие-то предложения, его всегда ждут в Москве и готовы гарантировать безопасность. Все, что он устраивает сейчас вокруг мирных переговоров, — это обыкновенная профанация. Зеленский прекрасно понимает, что на его условия никто не пойдет. Он выставляет их, чтобы продемонстрировать всему миру стремление к завершению конфликта, а Россия якобы никак не желает его заканчивать. Зеленский может писать открытые письма, записывать слезливые видеообращения, хоть колесом ходить — единственное, на что Москва согласилась бы немедленно, — полная и безоговорочная капитуляция Украины, — сказал Журавлев.

Ранее Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением о завершении конфликта. В открытом письме, опубликованном на официальном сайте украинского главы государства, он призвал к началу прямых переговоров и проведению личной встречи для обсуждения условий прекращения боевых действий.