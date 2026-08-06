Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 09:52

ФСБ задержала подростков за планирование теракта против Росгвардии

В Приморье задержали троих подростков за планирование теракта против Росгвардии

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Приморье трое несовершеннолетних планировали теракт на объекте Росгвардии, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Подростки собирали информацию о военнослужащих, их автомобилях и местах парковки для последующей закладки взрывных устройств. Злоумышленники в настоящий момент задержаны.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Приморского края пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт, — говорится в сообщении.

Ранее выходец из Центральной Азии, готовивший теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, дал признательные показания. Как сообщил задержанный, в интернете он вступил в контакт с членами террористической группировки, принес им присягу, а затем по заданию куратора снял здание прокуратуры на видео и приобрел компоненты для изготовления бомбы.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт на крупном промышленном объекте Урала, организованный украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, 60-летний житель Тюмени, участвовавший в подготовке атаки, был ликвидирован на месте.

Регионы
Приморье
подростки
теракты
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, как часто должны повышать зарплату бюджетникам
Врач ответила, какой продукт негативно влияет на внешность
Популярного российского рэпера объявили в розыск из-за долгов
Губернатор раскрыл состояние получившего ранение при атаке БПЛА ребенка
США вернули прежний уровень разведсотрудничества с Украиной
Мать пыталась спасти сына и погибла вместе с ним на глазах у троих детей
Аналитики назвали компании в РФ, которые хакеры атакуют через почту
Магнитные бури сегодня, 6 августа: что завтра, головные боли, давление
В Таиланде кремировали брата и сестру Назимовых
Хуснуллин предложил построить железную дорогу до одного океана
Выбил дверь и пять раз ударил ножом: муж зарезал беременную жену
В Госдуме рассказали, кому полагается компенсация платы за вывоз мусора
Симоньян отправила в печать роман о Кеосаяне
Адвокат ответил, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ
Фальков анонсировал увеличение количества бюджетных мест в вузах
Трое взрослых и ребенок едва не погибли при атаке БПЛА на российский регион
Экс-посол Украины в США попалась на махинациях с НАБУ
В Минобразования раскрыли число зачисленных студентов
«Чуть на тот свет не ушла»: россиянка чудом выжила после укуса змеи
Стало известно, как изменился товарооборот между Арменией и Россией
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.