ФСБ задержала подростков за планирование теракта против Росгвардии В Приморье задержали троих подростков за планирование теракта против Росгвардии

В Приморье трое несовершеннолетних планировали теракт на объекте Росгвардии, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Подростки собирали информацию о военнослужащих, их автомобилях и местах парковки для последующей закладки взрывных устройств. Злоумышленники в настоящий момент задержаны.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Приморского края пресечена противоправная деятельность трех подростков, которые по заданию представителя террористической организации, запрещенной на территории России, планировали совершить террористический акт, — говорится в сообщении.

Ранее выходец из Центральной Азии, готовивший теракт у здания прокуратуры в Пятигорске, дал признательные показания. Как сообщил задержанный, в интернете он вступил в контакт с членами террористической группировки, принес им присягу, а затем по заданию куратора снял здание прокуратуры на видео и приобрел компоненты для изготовления бомбы.

Кроме того, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт на крупном промышленном объекте Урала, организованный украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, 60-летний житель Тюмени, участвовавший в подготовке атаки, был ликвидирован на месте.