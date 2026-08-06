В Раде раскрыли провал попытки Киева пристроить Умерова Гончаренко: США не одобрили кандидатуру Умерова на должность посла Украины

Киевские власти вновь предложили американской стороне кандидатуру Рустема Умерова, возглавлявшего Совет национальной безопасности и обороны Украины, на должность посла в США, но Вашингтон отказал, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он не привел свои источники информации.

Умерова все же хотели отправить на должность посла в США. Его кандидатуру предложили, но в Госдепартаменте мягко отказали, — написал Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла в США Ольгу Стефанишину. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 5 августа предъявили экс-дипломату обвинение в незаконном обогащении.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что назначение Умерова на должность главы разведки страны связано с предстоящими выборами. Он сообщил, что Зеленский проводит кадровые перестановки по указке Запада.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что замглавы офиса президента Украины бывший бригадный генерал Павел Палиса может стать претендентом на должность посла в США. Он известный сторонник усиления принудительной мобилизации.