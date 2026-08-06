Румыния отказала украинским нелегалам в защите

Румыния с 5 августа перестала выдавать защиту украинским мужчинам, незаконно покинувшим Украину через горы, сообщила «Страна.ua». Один из блогеров, сбежавший из страны в мае, рассказал, что у прибывших изъяли загранпаспорта.

Украинцу, который намеревался отказаться от румынской защиты, сообщили, что рассчитывать на предоставление новой защиты он уже не сможет. Для оформления защиты от украинцев требуют комплект документов — в частности, «Резерв+», который должен подтвердить, что человек снят с воинского учета.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ужесточение мобилизации заставит солдат ВСУ сдаваться в плен. Он отметил, что не стоит ожидать серьезных волнений в городах Украины из-за страха населения.

До этого сообщалось, что украинские мужчины, находящиеся за пределами страны, не смогут получить консульские услуги без военно-учетных документов. Отмечалось, что кабмин ввел новый порядок взаимодействия государства с военнообязанными. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет при обращении за консульскими услугами обязаны предоставить электронный вариант военно-учетного документа.