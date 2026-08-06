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06 августа 2026 в 10:22

Завод чудом выжившего при взрыве Ткачука нашли в санкционном списке ЕС

«Уралдронзавод» попал в санкционный список Евросоюза 16 декабря 2024 года

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
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Евросоюз включил в санкционный список компанию-производителя дронов «Уралдронзавод», на главу которой Владимира Ткачука было совершено покушение под Екатеринбургом, сообщает РИА Новости. Уточняется, что ЕС внес предприятие в 15-й пакет антироссийских санкций 16 декабря 2024 года.

В официальном решении Совета ЕС указывается, что компания производит FPV-дрон «Упырь», который широко применяется с осени 2023 года в ходе специальной военной операции. В санкционном списке предприятие значится под номером 497. Помимо всего прочего, сам Ткачук числится в базе данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что Ткачук, пострадавший в результате взрыва автомобиля, находится в стабильном состоянии. По данным источника в оперативных службах, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

До этого стало известно о смерти водителя Ткачука. Предположительно, взрыв раздался прямо за его спиной. Трагедия произошла в поселке Большой Исток Сысертского округа Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

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