Популярного российского рэпера объявили в розыск из-за долгов

По информации Telegram-канала SHOT, российского рэпера Гио Пику (настоящее имя — Георгий Джиоев) объявили в розыск из-за задолженности перед налоговой в размере 363 тыс. рублей. Из публикации следует, что сейчас артист проживает вместе с супругой в Грузии.

Как пишет SHOT, исполнительные производства в отношении артиста несколько раз открывали и приостанавливали с 2019 года, так как в собственности Джиоева нет какой-либо недвижимости. В настоящее время он не проводит концерты в России.

По информации канала, выступление Джиоева на частном мероприятии в зарубежных странах стоит €75 тыс. (6,9 млн рублей), а на публичном — €120 тыс. (11,1 млн рублей). В публикации сказано, что одним из условий для проведения концерта является отсутствие «политических фигур».

Ранее прокуратура попросила заочно назначить блогеру Гусейну Гасанову шесть лет колонии и штраф 155 млн рублей по делу об отмывании денежных средств. Судебный процесс прошел без участия обвиняемого, который находится в международном розыске.