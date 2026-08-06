Медвежья семья устроила переполох в российском городе Медведица с медвежатами выбежала к людям и напала на мужчину в Ивделе

В городе Ивдель Свердловской области медведица с медвежатами вышла к людям и напугала местных жителей. Инцидент попал на видео, которым поделился Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как медведица бежит по двору и пытается напасть на мужчину, но ему удается отскочить в сторону. Следом по дороге побежали три медвежонка — их отпугнули сигналом автомобиля. Встреча животных с людьми, судя по кадрам, произошла в частном секторе.

Как позже выяснилось, пометавшись в свете фар, медвежья семья скрылась в лесу. Никто из жителей, по информации авторов канала, не пострадал.

В июле бурый медведь набросился на женщину во время прогулки по горной тропе на юге Аляски. Пострадавшую доставили в больницу, врачи позднее выяснили, что полученные травмы не представляли угрозы для жизни женщины.

В том же месяце в Уссурийске Приморского края медведь откусил часть правой руки сотруднице парка «Дора», когда та кормила животных. Женщину увезли на скорой помощи, сотрудники прокуратуры и СК тогда инициировали проверку.