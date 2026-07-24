Медведь напал на женщину во время похода по горной тропе

Медведь напал на женщину во время похода по горной тропе В США медведь напал на туристку и ранил ее, защищая свою добычу

Бурый медведь напал на женщину во время прогулки по горной тропе на юге Аляски, сообщает CBS News. Инцидент произошел в субботу, 18 июля.

Туристка шла по тропе вместе с подругой и тремя собаками. В определенный момент они столкнулись с медведем на узком и заросшем участке маршрута, известном как Медвежья долина. Хищник напал на женщину, которую впоследствии доставили в больницу спасатели. Отмечается, что ее травмы не представляют угрозы для жизни.

В Департаменте рыболовства и дичи Аляски предположили, что из-за неблагоприятных погодных условий медведь мог не услышать приближения группы туристов. Кроме того, рядом с местом нападения находилась туша лося. Специалисты не исключили, что хищник таким образом защищал свою добычу.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Мексико медведь забрался на вершину столба линии электропередачи и погиб от удара током. По словам экспертов, подобные случаи происходят, когда животное чувствует опасность от людей, собак или машин.