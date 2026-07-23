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23 июля 2026 в 20:15

Медведь застрял на вершине столба ЛЭП и погиб

Медведь погиб от удара током на столбе ЛЭП в штате Нью-Мексико

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В штате Нью-Мексико медведь забрался на вершину столба линии электропередачи и погиб от удара током, сообщает New York Post. Инцидент произошел в понедельник, 20 июля, в сельской местности Гладстон на шоссе 56.

Мы сначала не поверили своим глазам, поэтому развернулись, чтобы посмотреть еще раз. Сначала мы подумали, что медведь мертв, но когда подъехали ближе, поняли, что он еще жив, — рассказала путешественница Шеннон Малленс.

Малленс, которая ехала из Ред-Ривер в Оклахому, заметила животное на вершине опоры. Очевидцы позвонили в службу 911, оператор сообщил, что о застрявшем звере уже известно и специалисты по дикой природе не могут ему помочь, поскольку при усыплении животное погибло бы от падения с высоты.

Департамент рыболовства и дикой природы Нью-Мексико подтвердил, что, несмотря на усилия местных властей, медведь получил смертельный удар током. Эксперты пояснили, что подобные случаи происходят, когда животное, особенно молодое или напуганное, спасается от людей, машин или собак и взбирается на столб, как на дерево. Министерство внутренних дел США, опубликовавшее кадры в соцсети X, пошутило, что «ценит энтузиазм в отношении американского энергетического доминирования, но имело в виду не это».

Ранее член экипажа атомного ледокола «Арктика», работающего на Северном морском пути, заснял на видео медведицу с двумя медвежатами. Они дрейфовали на льдине.

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