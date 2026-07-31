Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет

Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет Прокуратура заочно запросила 6 лет колонии блогеру Гусейну Гасанову

Прокуратура попросила заочно назначить блогеру Гусейну Гасанову шесть лет колонии и штраф 155 млн рублей по делу об отмывании денежных средств, сообщает Telegram-канал Mash. Судебный процесс проходит без участия обвиняемого, который находится в международном розыске.

По версии следствия, в 2019–2021 годах Гасанов не доплатил около 175 млн рублей налогов, а затем легализовал часть средств через покупку недвижимости. Позднее блогер полностью погасил задолженность перед ФНС, после чего обвинение в уклонении от уплаты налогов с него сняли. Сейчас, по имеющимся данным, он находится в ОАЭ.

На заседании выступил свидетель обвинения, который участвовал в сделке по продаже апартаментов в комплексе «Москва-Сити». По его словам, Гасанов предложил оформить фиктивную продажу недвижимости: в договоре указали стоимость 68 млн рублей, однако вместо денег в банковскую ячейку якобы положили пачку крекеров.

Ранее блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф. По ее словам, она не сможет выплатить такую сумму. Гособвинение ранее запросило для нее шесть лет условно и штраф свыше 1,2 млрд рублей.