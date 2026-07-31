Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 18:03

Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет

Прокуратура заочно запросила 6 лет колонии блогеру Гусейну Гасанову

Гусейн Гасанов Гусейн Гасанов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура попросила заочно назначить блогеру Гусейну Гасанову шесть лет колонии и штраф 155 млн рублей по делу об отмывании денежных средств, сообщает Telegram-канал Mash. Судебный процесс проходит без участия обвиняемого, который находится в международном розыске.

По версии следствия, в 2019–2021 годах Гасанов не доплатил около 175 млн рублей налогов, а затем легализовал часть средств через покупку недвижимости. Позднее блогер полностью погасил задолженность перед ФНС, после чего обвинение в уклонении от уплаты налогов с него сняли. Сейчас, по имеющимся данным, он находится в ОАЭ.

На заседании выступил свидетель обвинения, который участвовал в сделке по продаже апартаментов в комплексе «Москва-Сити». По его словам, Гасанов предложил оформить фиктивную продажу недвижимости: в договоре указали стоимость 68 млн рублей, однако вместо денег в банковскую ячейку якобы положили пачку крекеров.

Ранее блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф. По ее словам, она не сможет выплатить такую сумму. Гособвинение ранее запросило для нее шесть лет условно и штраф свыше 1,2 млрд рублей.

Общество
Гусейн Гасанов
блогеры
прокуратура
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где в России мог учиться новый главком ВСУ
В Европе захотели выгнать Испанию из Шенгена
Офис Зеленского хочет добиться ареста Лукашенко
Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде
«Не скрывают»: замглавы МИД России обвинил Европу в подготовке к войне
Грушко рассказал о контактах России и Турции по Украине
В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара
Девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ
Пять трупов в один день? В Таиланде нашли тела брата и сестры из Тюмени
Жители одной страны массово исчезли
Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов
Грушко рассказал об изменении политики Швейцарии по НАТО и ЕС
Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет
Стало известно, сколько мигрантов погибло в попытке достичь Сеуты
Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод
Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву
Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан
Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в емкости с навозом
«Отделалась испугом»: адвокат о запрошенном для Лерчек прокуратурой сроке
В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.