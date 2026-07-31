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31 июля 2026 в 18:26

В Европе поддержали идею выгнать Испанию из Шенгена

Премьер Дании Фредериксен призвала рассмотреть выход Испании из Шенгена

Фото: Global Look Press
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Вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне должен быть рассмотрен Евросоюзом, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью местной телерадиокомпании DR. Она также указала на опасность неконтролируемой иммиграции, которая, по ее оценке, создает угрозу не только для Дании, но и для всей Европы.

Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен в свою очередь указал, что уже связался с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Он подчеркнул необходимость решительных и последовательных шагов со стороны Мадрида.

Ранее сообщалось, что около 40 тыс. мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута. Население самого города составляет примерно 80 тыс. человек.

При этом бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ни одно государство — участник Шенгенской зоны не может в одностороннем порядке исключить из нее другую страну. Он ответил на требование Италии приостановить Шенген со стороны Испании.

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