В Европе поддержали идею выгнать Испанию из Шенгена

Вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне должен быть рассмотрен Евросоюзом, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью местной телерадиокомпании DR. Она также указала на опасность неконтролируемой иммиграции, которая, по ее оценке, создает угрозу не только для Дании, но и для всей Европы.

Глава датского внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен в свою очередь указал, что уже связался с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Он подчеркнул необходимость решительных и последовательных шагов со стороны Мадрида.

Ранее сообщалось, что около 40 тыс. мигрантов могли пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута. Население самого города составляет примерно 80 тыс. человек.

При этом бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ни одно государство — участник Шенгенской зоны не может в одностороннем порядке исключить из нее другую страну. Он ответил на требование Италии приостановить Шенген со стороны Испании.