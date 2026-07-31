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31 июля 2026 в 18:55

Синоптик ответил, грозит ли Москве резкое похолодание

Синоптик Голубев: резкого похолодания в Москве на следующей неделе не ожидается

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Резкого похолодания до плюс 20 градусов в Москве на следующей неделе не ожидается, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. По его прогнозу, температура будет до плюс 27 градусов. При этом Голубев уточнил, что, безусловно, температура на следующей неделе начнет снижаться, но останется выше нормы на 1–2 градуса.

Понижение температуры по сравнению с выходными, конечно, будет, так как в выходные плюс 30, но на следующей неделе будет от плюс 23 до плюс 27 градусов. Резкого понижения в Москве до плюс 20 не ожидается, — заявил синоптик.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что первая ночь наступающего августа должна быть в Московском регионе теплой и без осадков. По данным метеоцентра, последний вечер июля в этом году тоже будет без осадков.

До этого главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова сообщила, что первые выходные августа будут благоприятными для купания. Она отметила, что вода в небольших водоемах прогреется до плюс 20 градусов, а максимум температуры традиционно приходится как раз на конец июля — начало августа.

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