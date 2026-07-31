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31 июля 2026 в 19:25

Выросло число пострадавших при новой атаке ВСУ на Каховку

Филипчук: число пострадавших при атаке ВСУ на Каховку выросло до семи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины трижды атаковали дронами микрорайон Светлово в Каховке Херсонской области, в результате чего число пострадавших увеличилось до семи, сообщил глава округа Павел Филипчук в МАКСе. По его словам, сначала беспилотник атаковал почтовое отделение, где были выбиты окна и повреждены помещения на втором этаже. В результате удара пострадал 52-летний мужчина.

Украинские боевики атаковали центр Светлово: пострадали семь человек, — написал он.

Позже дрон атаковал район стихийного рынка, где ранения получили четыре человека — двое мужчин и две женщины. Филипчук также сообщил, что менее чем через час ВСУ нанесли еще один удар по почтовому отделению. По его словам, здание оказалось разрушено, еще два человека получили ранения: одного в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Каховской центральной районной больницы, второй пострадавший получил ранение руки.

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области ранения получили 14-летняя девочка и мужчина. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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