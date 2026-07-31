Раскрыто число детей из Белгородской области, убитых ВСУ с начала СВО

Раскрыто число детей из Белгородской области, убитых ВСУ с начала СВО Шуваев: 26 детей погибли в Белгородской области из-за атак ВСУ с начала СВО

Вооруженные силы Украины убили 26 детей в Белгородской области со дня начала специальной военной операции, сообщил врио губернатора Александр Шуваев в мессенджере МАКС. Еще 268 несовершеннолетних были ранены. По словам Шуваева, власти считают эти цифры ежедневно.

Цифры по пострадавшим и погибшим мы считаем ежедневно. На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли. Это неизлечимое горе для всей области. Это невосполнимая утрата, — написал он.

Ранее сообщалось, что в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал мужчину на электросамокате. От полученных травм он скончался.

До этого стало известно, что в результате ударов ВСУ по территории Белгородской области ранения получили 14-летняя девочка и мужчина. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из-за ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области погиб один человек и двое получили ранения. Одна женщина отделалась осколочным повреждением голени.