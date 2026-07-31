Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 20:43

Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries

Ким заявила о попытках вызвать панику атаками на Wildberries

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Атаки на объекты Wildberries связаны с попытками оказать давление на граждан России и вызвать панику, заявила ТАСС основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким. По ее словам, нападавшие прикрывают истинные причины ударов и безосновательно обвиняют компанию в продаже товаров военного назначения. Ким отметила, что в подобных действиях отсутствуют логика и здравый смысл.

Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них, — отметила она.

Глава компании также заявила, что сами противники ранее указывали на направленность атак против обычных граждан России. По ее словам, целью таких действий является дестабилизация ситуации, создание паники и шока среди большого числа россиян.

Ранее Ким заявила, что десятки тысяч предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак на инфраструктуру компании. По ее мнению, несанкционированные действия направлены против населения разных стран, а не только граждан России.

Общество
Татьяна Ким
Wildberries
маркетплейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подземный электрокабель взорвался в Ереване
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям
«Будет противостояние Матвиенко и Басты»: Арифулина о новой «Фабрике звезд»
Адвокат указал на новые обязанности Лерчек
Блогер получила химический ожог, открыв мороженое зубами
Хинштейн назвал число раненых при новой атаке ВСУ на Курщину
Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries
В Wildberries раскрыли потери иностранных предпринимателей от атак ВСУ
В Орловской области рассказали о судьбе раненного при атаке ВСУ
«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries
Названо число сбитых за день БПЛА ВСУ
Моор раскрыл масштабы паводка в Тюмени
Вучич намерен поговорить с Путиным после закрытия сделки по NIS
В Раде попросили Зеленского восстановить Федорова на посту министра
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.