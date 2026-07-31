Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries

Атаки на объекты Wildberries связаны с попытками оказать давление на граждан России и вызвать панику, заявила ТАСС основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким. По ее словам, нападавшие прикрывают истинные причины ударов и безосновательно обвиняют компанию в продаже товаров военного назначения. Ким отметила, что в подобных действиях отсутствуют логика и здравый смысл.

Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс — Amazon или Alibaba — и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них, — отметила она.

Глава компании также заявила, что сами противники ранее указывали на направленность атак против обычных граждан России. По ее словам, целью таких действий является дестабилизация ситуации, создание паники и шока среди большого числа россиян.

Ранее Ким заявила, что десятки тысяч предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак на инфраструктуру компании. По ее мнению, несанкционированные действия направлены против населения разных стран, а не только граждан России.