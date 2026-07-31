Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны. Согласно его указу, из состава органа были выведены экс-министр обороны Михаил Федоров, бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, а также бывшие члены правительства Юлия Свириденко, Алексей Соболев и Игорь Клименко.

В обновленный состав СНБО вошли главком ВСУ Михаил Драпатый, министр внутренних дел Иван Выговский, премьер-министр Украины Сергей Корецкий, министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко и первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад. Также в список попали министр юстиции Украины Денис Маслов и первый заместитель министра обороны Украины Евгений Хмара.

Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны Украины стали продолжением серии изменений в военном руководстве страны. На фоне протестов, вызванных отставкой министра обороны Михаила Федорова, Зеленский освободил от должностей Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Их заменили Драпатый и Игорь Скибюк соответственно.

Ранее депутаты Верховной рады направили Зеленскому официальное письмо с просьбой восстановить Федорова в должности министра обороны. Документ подписали только три депутата из 390 членов парламента — сама Марьяна Безуглая, Ярослав Железняк и депутат-мажоритарник Игорь Васильев.