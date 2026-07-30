Федоров ожидает дальнейшее общение с Зеленским Федоров: финального разговора с Зеленским после отставки еще не было

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров считает, что финального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после отставки еще не было. По словам экс-чиновника, которые передает «Украинская правда», коммуникация продолжается.

Двери еще не закрыты, у нас не было финального разговора… (с Зеленским — NEWS.ru). Мы не поссорились, не было такого, что мы договорились больше не общаться. Я считаю, что коммуникация еще продолжается и мы должны выйти из этой ситуации, чтобы страна точно стала сильнее, — сказал Федоров.

Ранее Федоров заявил, что считает отставку правительства возможным прикрытием для своего увольнения. Он также связал свой уход с сопротивлением реформам в сфере закупок и тендеров в Минобороны, а не с конфликтом с бывшим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

До этого Федоров получил предложение стать советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто. Отмечается, что экс-главком ВСУ был тронут и посчитал это проявлением уважения к нему.