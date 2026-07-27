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27 июля 2026 в 16:57

TAC: конфликт между Федоровым и Сырским парализовал ВСУ

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Конфликт между бывшим главкомом ВСУ Александром Сырским и экс-министром обороны Михаилом Федоровым парализовал украинские вооруженные силы, пишет журнал The American Conservative. По информации ихжания, истинная причина противостояния, возможно, кроется в риске разоблачения мифа о якобы переломе Киевом хода боевых действий.

В материале говорится, что на деле ситуация явно не складывается в пользу Украины. Авторы подчеркивают, что при ином раскладе «увольнение одной из фигур, наиболее ответственных за этот успех, не имело бы особого смысла».

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