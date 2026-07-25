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25 июля 2026 в 12:21

Экс-министру обороны Украины предложили новую должность за границей

Бывший главком ВСУ Федоров может стать советником министра обороны Италии

Михаил Федоров Михаил Федоров Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров получил предложение стать советником министра обороны Италии Гуидо Крозетто, сообщает газета Repubblica. Отмечается, что экс-главком ВСУ был тронут и посчитал это проявлением уважения к нему.

Я позвонил ему на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда Вы хотите приехать в Рим, чтобы поработать со мной как советник?» — заявил Крозетто.

Федоров ушел в отставку с поста главы Минобороны Украины 15 июля. Затем стало известно, что бывший главнокомандующий ВСУ не получит назначения в обновленном составе правительства.

Ранее Федоров отклонил кадровые предложения Зеленского, включая пост вице-премьера по технологическому направлению, признавшись, что до сих пор не понимает причин своей отставки. Чиновник отметил, что реализация его стратегии невозможна без полномочий Минобороны, поэтому он рекомендовал подключить к работе с новым главкомом Михаилом Драпатым прежнюю команду ведомства, чтобы избежать многомесячного периода адаптации.

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