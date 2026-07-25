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25 июля 2026 в 12:25

Россиянка решила сэкономить и поставила себе пломбу из геля для ногтей

Москвичка поставила самодельную пломбу из геля для наращивания ногтей

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Московский мастер по маникюру решила сэкономить на приеме у стоматолога и поставила себе самодельную пломбу из геля для наращивания ногтей, фрезы и УФ-лампы, сообщает Telegram-канал Baza. Однако результат продержался всего два дня.

Уточняется, что девушка подпилила пораженные кариесом участки фрезой, а после заполнила углубления гелем и оставила сушиться под лампой. После неудачного эксперимента и усиленной зубной боли 38-летняя москвичка все-таки решила сходить к стоматологу. Зуб удалось спасти, однако врач утверждает, что промедление могло закончиться его удалением.

Ранее стоматолог Артем Корякин рассказал, что привычка терпеть боль в ротовой полости чревата потерей зубов и развитием серьезных заболеваний. Он отметил, что самолечение и прием обезболивающих могут лишь усугубить имеющиеся проблемы.

До этого стоматолог Михаил Агами предупредил, что использование китайских виниров с маркетплейсов может вызвать аллергическую реакцию, воспаление и даже инфекцию. Он напомнил, что любое некачественное лечение зубов придется переделывать за немалую сумму.

Москва
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