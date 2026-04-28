Стоматолог предостерег от покупки китайских виниров с маркетплейсов

Использование китайских виниров с маркетплейсов может вызвать аллергическую реакцию, воспаление и даже инфекцию, заявил НСН стоматолог Михаил Агами. Он напомнил, что любое некачественное лечение зубов придется переделывать за немалую сумму.

Здесь может быть множество последствий. Начнем с аллергической реакции, которая может возникнуть. Также могут появиться воспалительные процессы или инфекции, которые потом несут за собой большие последствия. Люди, когда с этим сталкиваются, понимают, что последствия гораздо хуже, чем та проблема, с которой человек пришел изначально. Как правило, требуется больше вмешательств и больше затрат. Если люди делают это с целью экономии, потом они могут «влететь в копеечку», — предупредил Агами.

Он отметил, что к нему нередко обращаются пациенты, которые делали зубы в Турции или Китае, а потом сталкивались с осложнениями и прочими проблемами. По словам стоматолога, сейчас достаточно много пользователей жалуются на виниры из КНР.

