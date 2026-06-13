Наркобарон Коротышка попросился в Мексику

Бывший глава мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, известный как Коротышка, отбывающий пожизненное заключение в США, написал письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум. Он просит содействовать его возвращению на родину, сообщает газета Milenio.

Документ датирован 2 июня. В письме, адресованном в национальный дворец, наркобарон просит разрешить ему отбывать пожизненное наказание в родной стране, а не в самой охраняемой тюрьме США ADX Florence, куда он был помещен после экстрадиции и приговора в 2019 году.

Хоакин Гусман Лоэра вновь обратился с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации в Мексику... Он даже попросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум принять меры для содействия его возвращению, — говорится в публикации

Реакция мексиканских властей на его обращение пока не поступала. Ответа от президента наркобарон также еще не получил, констатировали журналисты.

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