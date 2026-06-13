Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 02:24

Наркобарон Коротышка попросился в Мексику

Milenio: наркобарон Коротышка попросил лидера Мексики Шейнбаум вернуть его домой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший глава мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, известный как Коротышка, отбывающий пожизненное заключение в США, написал письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум. Он просит содействовать его возвращению на родину, сообщает газета Milenio.

Документ датирован 2 июня. В письме, адресованном в национальный дворец, наркобарон просит разрешить ему отбывать пожизненное наказание в родной стране, а не в самой охраняемой тюрьме США ADX Florence, куда он был помещен после экстрадиции и приговора в 2019 году.

Хоакин Гусман Лоэра вновь обратился с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации в Мексику... Он даже попросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум принять меры для содействия его возвращению, — говорится в публикации

Реакция мексиканских властей на его обращение пока не поступала. Ответа от президента наркобарон также еще не получил, констатировали журналисты.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в сбыте амфетамина через интернет. В квартире подозреваемого обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, около 50 подготовленных закладок, а также несколько пакетов и пластиковый контейнер с наркотическим веществом. Возбуждено уголовное дело.

Мир
Мексика
наркобароны
экстрадиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю
Наркобарон Коротышка попросился в Мексику
«Больно и страшно»: Бузова рассказала о своем состоянии после больницы
Призывавшего к ударам по России блогера задержали в Ереване
Кадыров пошутил, что опасается за свою кошку из-за санкций Запада
Минюст США одобрил слияние двух медиагигантов
Заболеваемость хантавирусами резко выросла в России
В Бразилии рассказали о двустороннем товарообороте с Россией
Измены Валюшкиной, сочувствие патриотам, карьера: как живет Александр Яцко
Трамп поддержал американских футболистов перед началом мундиаля
Звезда «Очень странных дел» призналась, что в детстве мечтала об удочерении
Европа продолжает давить на Боснию и Герцеговину из-за России
Иностранные авиакомпании ищут спасения в российских аэропортах
Венесуэла пригрозила соседнему государству международным судом
В МВФ заявили о нарушениях Украины
В Иране раскрыли неотъемлемую часть соглашения с США
«Полный бред!»: во Франции осудили очередное «попрошайничество» Зеленского
«Любой ценой»: на Украине выросли антивоенные настроения
Самолет короля Испании доставил папу римского домой
Два южных аэропорта России временно закрылись
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.