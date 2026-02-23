Члены специальных подразделений Национальной гвардии и Секретаря безопасности Сьюдаданы, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же «Эль Менчо», основатель Халиско-де-Халиско и глава Нуэва

Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике Политолог Шатров: США дали наркобаронам сформировать свое государство в Мексике

Вашингтон позволил наркокартелям сформировать свое полноценное государство в Мексике, заявил в эфире «Соловьев Live» политолог Игорь Шатров. По словам эксперта, лишь США в любой момент могут остановить беспорядки в стране.

Кто делал так, чтобы это государство наркомафии становилось полноценным государством? Те же самые американцы, им было удобно это контролировать. Американцы таким образом выводили наркотики из своего региона и отправляли дальше, они в ту же Европу их отправляли, — отметил он.

Ранее заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил, что устранение главаря одного из самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, стало «великим событием». По его словам, «хорошие парни» победили плохих.

Также стало известно, что США намерены воевать с мексиканскими наркокартелями. Американские войска обеспечат мексиканской армии разведку и воздушное прикрытие, так как проблема поставок наркотиков в США носит острый характер.