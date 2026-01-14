Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 17:19

Раскрыто, как США будут воевать с мексиканскими наркокартелями

Политолог Светов: в Мексике Трамп ограничится участием ВВС

Истребитель F-35 ВВС США Истребитель F-35 ВВС США Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Американские войска обеспечат мексиканской армии разведку и воздушное прикрытие в войне с наркокартелями, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, проблема поставок наркотиков в США носит острый характер.

Военная операция возможна, но, скорее всего, американцы будут действовать вместе с мексиканскими войсками, обеспечивая воздушную поддержку и разведку. Наркомафия играет огромную роль в политике Мексики, а проблема поставок наркотиков в США чрезвычайно остра. При этом важна внутренняя поддержка в США. Открытая военная кампания маловероятна, но нельзя исключать что-то подобное — с участием мексиканской армии и американской авиации, — заявил Светов.

Политолог добавил, что воинственность президента США Дональда Трампа — часть его стратегии добиться контроля и влияния через силу и давление.

Глава Белого дома готов идти на конфликты, если переговоры не дают результата, а внутренние и внешние вызовы будут определять дальнейшую динамику его политики, — резюмировал политолог.

Ранее Трамп потребовал от Североатлантического альянса обеспечить вхождение Гренландии в состав США. Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. НАТО должна возглавить процесс ее присоединения, написал он в социальной сети Truth Social.

