Трамп озвучил НАТО требование по присоединению Гренландии к США

Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность страны, написал в социальной сети Truth Social президент Дональд Трамп. При этом глава государства подчеркнул, что НАТО необходимо возглавить процесс присоединения острова к США.

Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. НАТО должна возглавить процесс ее присоединения, — говорится в публикации Трампа.

Ранее бывший министр иностранных дел Дании, стратегический советник Energy Transition Minerals Йеппе Кофод выразил мнение, что страны Европы, которые десятилетиями не интересовались ресурсами Гренландии, рискуют полностью уступить остров США и Китаю. По его словам, бездействие ЕС представляет собой серьезную стратегическую ошибку.

При этом, как считает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, Трамп не остановится на Гренландии. По его мнению, хозяин Белого дома захочет получить и Канаду. Политик также констатировал, что Трамп активно нарушает устоявшиеся нормы международного взаимодействия.