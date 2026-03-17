Спецгруппа направлена в Новосибирск для проверки ситуации со скотом

Федеральная группа выехала в Новосибирскую область для проверки ветеринарных мер

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правительство России направило в Новосибирскую область рабочую группу для анализа эффективности принятых мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота, сообщили в кабмине. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, — сказано в сообщении.

В состав рабочей группы также вошли представители Министерства сельского хозяйства России, которые совместно оценят ситуацию на местах. В ходе выезда специалисты изучат, насколько эффективно региональные власти справляются с обеспечением ветеринарного благополучия поголовья. Особое внимание будет уделено анализу уже принятых мер и их соответствию федеральным требованиям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное ведомство.

Россия
Новосибирская область
скот
Правительство РФ
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

