Спецгруппа направлена в Новосибирск для проверки ситуации со скотом

Правительство России направило в Новосибирскую область рабочую группу для анализа эффективности принятых мер по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота, сообщили в кабмине. Соответствующее поручение дал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева в Новосибирскую область направлена рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, — сказано в сообщении.

В состав рабочей группы также вошли представители Министерства сельского хозяйства России, которые совместно оценят ситуацию на местах. В ходе выезда специалисты изучат, насколько эффективно региональные власти справляются с обеспечением ветеринарного благополучия поголовья. Особое внимание будет уделено анализу уже принятых мер и их соответствию федеральным требованиям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минсельхоз полностью координирует работу регионов, где зафиксированы инфекционные болезни крупного рогатого скота. Он подчеркнул, что местные власти оперативно реагируют на ситуацию и поддерживают связь с федеральным центром, и посоветовал обращаться за деталями напрямую в профильное ведомство.