«Плоские» тарифы «Аэрофлота» станут доступнее для россиян

Компания «Аэрофлот» приняла решение увеличить доступность «плоских» тарифов для граждан РФ. Уже с 15 июня билеты по фиксированным тарифам экономкласса смогут купить только россияне. До этого момента такая возможность была у всех желающих, в том числе иностранных граждан. Решение было принято на фоне высокого спроса и социальной значимости данной программы. Иностранцы смогут приобретать билеты по коммерческим тарифам, действующим на данных направлениях.

«Плоские» тарифы — социальная инициатива российского авиаперевозчика, действующая с 2014 года. Стоимость таких билетов заметно ниже себестоимости и не зависит от даты вылета. На данный момент билеты по «плоским» тарифам действуют на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.

Как показывает статистка «Аэрофлота», в 2025 году на дальневосточных направлениях «плоским» тарифом воспользовались 1,5 млн путешественников. Между Москвой и Калининградом по тарифу путешествовали 831 тыс. человек.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» в рамках специального гастрономического проекта, приуроченного ко Дню России, предложит пассажирам бизнес-класса на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани локальные российские блюда. Попробовать новинки меню можно с 12 июня по 12 июля, проект призван познакомить путешественников с кулинарными традициями разных регионов и вдохновить на путешествия по стране. В меню войдут десерты и выпечка, характерные для каждого из этих городов и территорий.