«Аэрофлот» предложит локальные российские блюда на рейсах из регионов

«Аэрофлот» в рамках специального гастрономического проекта, приуроченного ко Дню России, предложит пассажирам бизнес-класса на рейсах из Красноярска, Перми, Екатеринбурга, Якутска и Казани локальные российские блюда. Акция продлится с 12 июня по 12 июля и призвана познакомить путешественников с кулинарными традициями разных регионов. В меню войдут десерты и выпечка, характерные для каждого из этих городов и территорий.

Меню различается в зависимости от города вылета. Из Красноярска пассажирам предложат грильяж из кедровых орехов — символ сибирских гастрономических традиций. Из Перми — пирожок «Посикунчик», одну из визитных карточек Пермского края. Из Екатеринбурга — традиционную уральскую шаньгу с картофелем. Из Якутска — десерт «Керчэх» из взбитых сливок с натуральными ягодами, а также пирожок «Сандалы» с брусникой, собранной в якутских лесах. А на рейсах из Казани подадут чак-чак — самый известный десерт татарской кухни.

Будучи флагманом российской авиации, «Аэрофлот» всегда поддерживает отечественного производителя и внутренний туризм. Гастрономический проект призван не просто расширить кулинарный кругозор пассажиров, но и пробудить у них желание открывать для себя новые российские регионы.

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Ранее «Аэрофлот» принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). На форуме авиакомпания договорилась развивать цифровые сервисы месте со Сбером, VK и оператором Т2. Также перевозчик заключил соглашение с Минтрудом о сотрудничестве в сфере охраны труда, а с фондом «Защитники Отечества» — о поддержке и профессиональной адаптации ветеранов СВО. Глава компании также встретился с губернаторами Калининградской, Челябинской, Магаданской и Сахалинской областей, Камчатского, Хабаровского, Ставропольского и Алтайского краев, где договорился о повышении транспортной доступности в регионах