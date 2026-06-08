«Аэрофлот» подвел итоги участия в ПМЭФ-2026

«Аэрофлот» принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). По итогам компания продолжит развивать цифровые сервисы, социальные проекты и перевозки — на полях форума были заключены важные договоренности и проведен ряд встреч.

Так, «Аэрофлот» договорился о стратегическом сотрудничестве с VK. Меморандум подписали генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский и генеральный директор VK Владимир Кириенко. Компании планируют разрабатывать, внедрять и продвигать цифровые продукты. Совместно со Сбером компания планирует разработать и продвигать экосистему, в которой ИИ-агенты «Аэрофлота» и Сбербанка будут работать без участия оператора и решать комплексные задачи. Авиаперевозчик также договорился о сотрудничестве с оператором мобильной связи T2. Совместно они планируют запустить современные сервисы связи, а также провести тестирование для организации доступа в интернет через Wi‑Fi на борту.

В рамках ПМЭФ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут взаимодействовать, в том числе в сфере социальной политики. Также соглашение было заключено с Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества». «Аэрофлот» будет принимать участие в проектах и социальных инициативах фонда, в том числе будет содействовать переподготовке и профессиональной реинтеграции ветеранов СВО.

Александровский провел рабочие встречи о перспективах развития программы полетов с губернаторами Калининградской, Челябинской, Магаданской и Сахалинской областей, а также Камчатского, Хабаровского и Ставропольского края. По итогам мероприятий были приняты решения по увеличению доступности перевозок в данных регионах. Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития авиаперевозок в Республику Алтай.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» также встретился с послом России в Маврикии Ирадой Зейналовой. Они обсудили возможность возобновления прямых рейсов на остров Маврикий и договорились об интенсификации сотрудничества и проработке необходимых условий для выполнения полетов.

Ранее «Аэрофлот» продемонстрировал умного голосового помощника, а также представил цифрового аватара Василису в рамках ЦИПР. Голосовой помощник был разработан российской компанией «Проф ИТ», специализирующейся на автоматизации и роботизации бизнес-процессов.