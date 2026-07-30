В Сочи ввели ограничения на работу аэропорта

В Сочи ввели ограничения на работу аэропорта

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи Краснодарского края ввели временные ограничения на работу. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты в 00:46 мск 29 июля. Ограничения сняли спустя два часа — в 02:44 мск.

До этого пассажиров предупредили о корректировках рейсов в Калининграде. Как оказалось, временные ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Храброво.

Также сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать авиарейсы по согласованию со специальными органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.