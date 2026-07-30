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30 июля 2026 в 00:03

Сенат США сделал новый шаг по делу сообщницы Эпштейна

Сенат США принял резолюцию против помилования сообщницы Эпштейна Максвелл

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сенат США единогласно принял резолюцию против предоставления президентского помилования или смягчения наказания Гислейн Максвелл, сообщнице финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили в пресс-службе палаты. Инициатором документа стала сенатор Джеки Роузен.

Роузен предложила официально закрепить позицию сенаторов относительно преступлений Максвелл, отметили в источнике. При этом принятая резолюция носит рекомендательный характер и не ограничивает конституционные полномочия президента США по помилованию осужденных за федеральные преступления.

После публикации сотен тысяч страниц материалов по делу Эпштейна Максвелл подала ходатайство об отмене приговора и прошение о помиловании. Новые документы содержат, по ее мнению, скрытые прокуратурой доказательства ее невиновности, утверждает она.

Ранее сообщалось, что потенциальной наследницей денег американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна является уроженка Белоруссии Карина Шуляк. Она была последним человеком, которому звонил Эпштейн перед смертью в 2019 году, и может унаследовать до $100 млн (около 7,8 млрд рублей).

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