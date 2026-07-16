Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 13:57

Осужденный за секс-торговлю американский R&B-исполнитель обратился к Трампу

Осужденный за секс-торговлю певец R. Kelly попросил Трампа о смягчении приговора

R. Kelly R. Kelly Фото: POP-EYE//IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский R&B-певец R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о смягчении 31-летнего тюремного срока, назначенного ему за рэкет, секс-торговлю и хранение материалов с детской порнографией, сообщает The Guardian. Соответствующее ходатайство было подано в Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, обнародованным офисом прокурора по вопросам помилования, ходатайство Келли о смягчении приговора в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Речь идет не о полном помиловании, а лишь о сокращении срока заключения.

Защитник музыканта Бо Бриндли добивается этого уже более года. В 2025 году он подавал ходатайство о переводе Келли под домашний арест, утверждая, что певцу в тюрьме угрожает опасность. По словам адвоката, против исполнителя якобы замышляли заговор с целью убийства. Ходатайство было отклонено.

В 2021 году Келли признали виновным в организации преступного сообщества, которое вовлекало женщин и несовершеннолетних в незаконные сексуальные действия и съемки порнографии. В 2022 году его признали виновным по трем пунктам обвинения в хранении детской порнографии и по трем — в совращении несовершеннолетних, назначив 20 лет лишения свободы. Этот срок он отбывает одновременно с первым, за исключением одного дополнительного года.

В настоящее время 59-летний Келли находится в федеральной тюрьме в Северной Каролине и не имеет права на освобождение до января 2046 года. Сам исполнитель все выдвинутые против него обвинения отрицает.

Ранее стало известно, что Трамп может помиловать осужденного рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy. Также глава Белого дома намерен освободить от наказания ряд лиц, осужденных за нарушение экологических норм.

США
Дональд Трамп
суды
помилования
приговоры
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
VK продали RuStore: смена домена, удаление приложений, что это значит
Трассу «М-12» до Тюмени планируют открыть в декабре
В Госдуме объяснили, к чему приведет запрет ЕС на продажу туров в Россию
Продавец облил перцовкой покупателя из-за очереди
Аллергикам дали советы, как пережить летнее цветение трав
Новый Майдан на Украине: причины отставки Федорова, что значит для России
Разбившая автомобили топором россиянка наблюдается у психиатра
«Небольшое снижение»: Хуснуллин доложил Путину о темпах ввода жилья в РФ
В Перми во время ливня дерево придавило прохожую
«Очередное напоминание»: в ГД ответили на удаление МАКСа из Google Play
Диетолог перечислила самые ценные летние ягоды
Двое россиян пострадали в результате атаки ВСУ на один регион
Подростка обвинили в подготовке атаки на две мечети
Сервисы VK работают в обычном режиме
Спасшему военных РФ жителю Константиновки помогли найти брата
Путин раскрыл объем ежегодных вложений россиян в жилье
Путин назвал самый надежный инструмент поддержки семей с детьми
«Радио Судного дня» вышло в эфир со вторым за день загадочным посланием
«Вовремя и нужного качества»: Путин обозначил требования по сдаче жилья
Экс-премьер Украины назвал Корецкого подконтрольным Западу
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.