Осужденный за секс-торговлю американский R&B-исполнитель обратился к Трампу Осужденный за секс-торговлю певец R. Kelly попросил Трампа о смягчении приговора

Американский R&B-певец R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о смягчении 31-летнего тюремного срока, назначенного ему за рэкет, секс-торговлю и хранение материалов с детской порнографией, сообщает The Guardian. Соответствующее ходатайство было подано в Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, обнародованным офисом прокурора по вопросам помилования, ходатайство Келли о смягчении приговора в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Речь идет не о полном помиловании, а лишь о сокращении срока заключения.

Защитник музыканта Бо Бриндли добивается этого уже более года. В 2025 году он подавал ходатайство о переводе Келли под домашний арест, утверждая, что певцу в тюрьме угрожает опасность. По словам адвоката, против исполнителя якобы замышляли заговор с целью убийства. Ходатайство было отклонено.

В 2021 году Келли признали виновным в организации преступного сообщества, которое вовлекало женщин и несовершеннолетних в незаконные сексуальные действия и съемки порнографии. В 2022 году его признали виновным по трем пунктам обвинения в хранении детской порнографии и по трем — в совращении несовершеннолетних, назначив 20 лет лишения свободы. Этот срок он отбывает одновременно с первым, за исключением одного дополнительного года.

В настоящее время 59-летний Келли находится в федеральной тюрьме в Северной Каролине и не имеет права на освобождение до января 2046 года. Сам исполнитель все выдвинутые против него обвинения отрицает.

Ранее стало известно, что Трамп может помиловать осужденного рэпера Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy. Также глава Белого дома намерен освободить от наказания ряд лиц, осужденных за нарушение экологических норм.