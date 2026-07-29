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29 июля 2026 в 22:47

«Очень мощные удары»: Трамп сообщил о планах США в отношении Ирана

Трамп заявил о возможных мощных ударах США по Ирану

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вашингтон рассматривает возможность новых мощных ударов по Ирану, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, одновременно с этим американская сторона выясняет, возможна ли договоренность с Тегераном.

Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары, — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Иран введет запрет на проход через Ормузский пролив для стран и компаний, которые поддержат идею Трампа об использовании средств из замороженных активов республики. В Тегеране заявили, что предложение главы Белого дома является незаконным.

До этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе принесли определенные результаты, хотя ситуация на водном маршруте пока остается прежней. Так, 24 и 25 июля в Тегеране стороны обсуждали принципы и механизмы обеспечения безопасности движения судов.

Кроме того, Трамп пообещал нанести жесткий ответный удар по Ирану из-за атаки на американских военных в Иордании. При этом он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему оставляет возможность для дипломатического диалога с Тегераном.

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