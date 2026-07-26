МИД Ирана заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу МИД Ирана назвал результативными переговоры с Оманом по Ормузскому проливу

Переговоры между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе принесли определенные результаты, хотя ситуация на водном маршруте пока остается прежней, сообщил представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи. Он уточнил, что 24 и 25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов диалога на уровне замминистров, где стороны обсуждали принципы и механизмы обеспечения безопасности движения судов, передает Tasnim.

Состоялось несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом на уровне заместителей министров иностранных дел, в ходе которых стороны обменялись мнениями об общих принципах и оперативных механизмах обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. <...> Эти переговоры были полезными, и был достигнут прогресс, — говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что остановка движения через Ормузский пролив возобновляет волну мирового энергетического кризиса. Он отметил, что 18 и 19 июля интенсивность судоходства оставалась низкой из-за обострения ударов США и Ирана в регионе.

Кроме того, аналитики энергоконсалтинговой компании Baringa Partners предупредили, что европейские экономики могут потерять в ВВП, если проход через Ормузский пролив останется перекрытым до конца сентября. По их оценке, стремительное подорожание газа и электричества способно спровоцировать рецессию уже в четвертом квартале.