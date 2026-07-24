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24 июля 2026 в 17:32

Европе предрекли спад ВВП из-за закрытия Ормузского пролива

Bloomberg: закрытие Ормузского пролива ударит по ВВП Европы

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейские страны могут столкнуться со снижением ВВП, если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков энергоконсалтинговой компании Baringa Partners. Резкий рост цен на газ и электроэнергию способен привести к спаду уже к концу текущего года.

Если Ормузский пролив останется закрытым до конца сентября, резкий рост цен на газ и электроэнергию может привести к тому, что экономика Великобритании и Европы перейдет в фазу спада к концу года, — говорится в публикации.

После эскалации вокруг Ирана в конце февраля цены на энергоносители значительно выросли: баррель Brent сейчас стоит около $98 (7,6 тыс. рублей). Европейские цены на газ остаются почти вдвое выше, достигая почти $750 (58,2 тыс. рублей) за тысячу кубометров. На фоне ценового шока в странах Европы ускорилась инфляция.

Экономист компании Baringa Partners Каспиан Конран пояснил Bloomberg, что европейским покупателям теперь приходится выходить на рынок и закупать газ по ценам, на которые они ранее не были готовы, иначе зимой им грозят перебои с отоплением. Катар, до эскалации занимавший второе место в мире по экспорту СПГ, планирует продлить действие форс-мажора для европейских клиентов до середины октября, а для азиатских — до сентября.

Ранее палата представителей США приняла бюджетную резолюцию, предложенную республиканцами, которая открывает путь к финансированию военной операции против Ирана в обход процедуры «филибастера» в сенате. Документ поддержали 216 законодателей, против выступили 214, включая двух республиканцев.

Европа
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Великобритания
Ормузский пролив
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