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29 июля 2026 в 16:52

Двух украинских агентов из Крыма отправили в колонию за госизмену

В Крыму двоих агентов ГУР приговорили к 21 и 22 годам колонии за госизмену

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Верховный суд Крыма приговорил двух местных жителей к 21 и 22 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и хранение взрывчатки, сообщила прокуратура региона в МАКСе. Подсудимые, являясь противниками специальной военной операции, вступили в переписку с представителем ГУР в соцсетях.

Верховный суд республики Крым приговорил одного из виновных к 21 году лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Второго — к 22 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Завербованные граждане получили от украинского куратора задание и извлекли из тайников в пригороде Симферополя самодельное взрывное устройство. Российские силовики не дали им совершить задуманное и изъяли бомбу. В ходе обыска у одного из них нашли боевой пистолет. Фигурантов судили по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

До этого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 46-летнего гражданина России, собиравшего данные для спецслужб Украины. Мужчина фиксировал координаты подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае.

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