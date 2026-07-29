Ливия сделала России заманчивое предложение

Власти востока Ливии предложили российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории страны, заявил министр по инвестициям правительства, назначенного парламентом Ливии, Али аль-Кайди. По его словам, которые приводит РИА Новости, реализация проекта позволит России осуществлять торговлю нефтепродуктами непосредственно с ливийской территории.

Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии, — рассказал журналистам аль-Кайди.

Власти региона рассчитывают, что данный шаг существенно углубит финансовое и инвестиционное сотрудничество между государствами. Сейчас иностранные компании все еще опасаются входить на местный рынок из-за нестабильной ситуации в сфере безопасности.

На данный момент в стране сохраняется двоевластие с правительствами в Триполи и на востоке. При этом Ливия до сих пор располагает крупнейшими разведанными запасами нефти в Африке. В июне суточная добыча сырья в стране впервые с 2013 года достигла 1,487 млн баррелей.

Ранее крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода в Саудовской Аравии. Речь идет о производстве в Джидде мощностью 400 тыс. баррелей.