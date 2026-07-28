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28 июля 2026 в 19:09

Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работу НПЗ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Саудовской Аравии крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco приостановила работу нефтеперерабатывающего завода, сообщает Reuters. На паузу поставили производство в Джидде мощностью 400 тыс. баррелей.

Отмечается, что решение было принято в день после удара йеменских хуситов. Также Saudi Aramco изучает возможность изменения маршрутов поставок нефти в Азию через египетский порт Сиди-Керир. Это позволит компенсировать риски для судоходства в Красном море.

Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары беспилотниками по объектам транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порту Янбу. Атака стала ответом на вторжение саудовских дронов в воздушное пространство Йемена.

До этого военный представитель объединения Яхья Сариа сообщил, что йеменские хуситы уничтожили принадлежащий Саудовской Аравии разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Сбитие произошло над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции. При этом он не уточнил, чем был сбит Bayraktar Akinci.

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