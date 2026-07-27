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27 июля 2026 в 17:12

Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удары беспилотниками по объектам транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу, сообщили в Telegram вооруженные силы хуситов. Атака стала ответом на вторжение саудовских дронов в воздушное пространство Йемена.

Мы нанесли удары с использованием нескольких беспилотников по ряду объектов и узлов, имеющих критическое значение для транспортировки и поставок сырой нефти из восточной части Саудовской Аравии в город Янбу, — говорится в заявлении.

Ранее военный представитель объединения Яхья Сариа сообщил, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили об уничтожении принадлежащего Саудовской Аравии разведывательно-ударного беспилотника Bayraktar Akinci. Сбитие произошло над провинцией Эль-Джауф на севере страны. Сариа уточнил, что дрон турецкого производства выполнял «враждебные действия» в воздушном пространстве провинции. При этом он не уточнил, чем был сбит Bayraktar Akinci.

До этого хуситы опровергли информацию о полном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива. Уточняется, что до этого хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в ответ на удары по йеменским портам.

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Йемен
Саудовская Аравия
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