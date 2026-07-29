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29 июля 2026 в 16:59

В Москве погиб рабочий

Прокуратура Москвы проверяет гибель рабочего под стрелой погрузчика

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В Зеленоградском административном округе Москвы 47-летний рабочий погиб во время ремонта грузового погрузчика, сообщила столичная прокуратура в своем канале на платформе МАКС. На мужчину обрушилась гидравлическая стрела техники, в результате чего он скончался на месте происшествия.

На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Николай Триголос, — отметили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел на улице Заводская. По предварительным данным, мужчина 1979 года рождения проводил ремонтные работы спецтехники, когда на него внезапно упала тяжелая гидравлическая стрела.

Следственные органы уже начали проверку по факту произошедшего. Прокуроры установили контроль за ходом расследования, чтобы дать правовую оценку действиям ответственных лиц и установить все обстоятельства трагедии.

Россия
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