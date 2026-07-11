Появились первые кадры рухнувшего лифта, в котором погиб человек Опубликованы кадры с места гибели рабочего после падения лифта в Москве

Появились кадры с места падения лифта, в котором погиб рабочий, пишет РЕН ТВ. По предварительной информации, трагедия произошла на Большой Очаковской улице.

По данным источника, лифт сорвался с уровня четвертого-пятого этажа. В момент происшествия внутри находились двое монтеров. Одного из них спасти не удалось, второго госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что в день происшествия лифт впервые вводили в эксплуатацию. По предварительной информации, причиной падения могла стать ошибка при сборке конструкции.

Ранее в Москве произошло обрушение кабины лифта в жилом доме на улице Новолесной. Сообщалось, что подъемник упал с высоты девятого этажа. Предположительно, причиной падения стала техническая неисправность механизмов лифта.

До этого жителя Уфы чуть не придавило лифтом насмерть. В кабине стояли двое человек, а когда туда начал заходить рабочий, то она резко поехала вверх. Мужчина не пострадал, так как успел среагировать и выскочить. Местные говорят, что в подъезде давно не меняли подъемный механизм.