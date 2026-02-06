Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 22:28

Кабина лифта рухнула с огромной высоты в Москве

«112»: в одном из домов Москвы с высоты девятого этажа рухнула кабина лифта

Кнопки вызова этажа в кабине лифта Кнопки вызова этажа в кабине лифта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве произошло обрушение кабины лифта в жилом доме на улице Новолесной. Как сообщает Telegram-канал «112», подъемник упал с высоты девятого этажа.

Инцидент зафиксирован в одном из многоквартирных домов. По предварительным данным, в момент инцидента в кабине никого не было.

Предположительно, причиной падения стала техническая неисправность механизмов лифта. На месте работают аварийные службы и представители управляющей компании, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают масштаб повреждений.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира рассказал, что застрял в лифте, остановившемся в Белгороде из-за перебоев с электроснабжением. По его словам, он чуть не опоздал на совещание, но все обошлось. Гладков добавил, что аварийные службы смогли оперативно подъехать и помогли выбраться из кабины.

До этого в московском бизнес-центре «Оружейный» грузовой лифт остановился во время движения. В кабине застряли 18 человек. По информации источников, они долгое время просили о помощи и говорили, что им не хватает воздуха. Спасательные службы оперативно выехали на место происшествия и провели работы по освобождению людей.

лифты
Москва
дома
аварии
