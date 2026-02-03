В Москве 18 человек оказались в смертельной ловушке без воздуха

В московском бизнес-центре «Оружейный» грузовой лифт остановился во время движения, передает Telegram-канал SHOT. В кабине застряли 18 человек.

По информации канала, они просят о помощи, так как им не хватает воздуха. Спасательные службы направились на место происшествия.

Ранее в Арзамасе Нижегородской области лифт рухнул с восьмого этажа многоквартирного дома. В момент аварии в лифте находился один человек, который получил травмы. Сейчас его состояние стабильно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, однако причина поломки лифта пока не уточняется.

До этого председатель высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев рассказал, что в случае внезапного падения лифта нужно лечь на бок, чтобы уменьшить риск получения травм. По его словам, это положение увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и снижает вероятность серьезных повреждений. Помимо этого, Дударев отметил, что попытка подпрыгнуть в момент удара бесполезна и может может привести к увечьям.