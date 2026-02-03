Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:18

В Москве 18 человек оказались в смертельной ловушке без воздуха

В Москве 18 человек застряли в лифте в БЦ «Оружейный»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В московском бизнес-центре «Оружейный» грузовой лифт остановился во время движения, передает Telegram-канал SHOT. В кабине застряли 18 человек.

По информации канала, они просят о помощи, так как им не хватает воздуха. Спасательные службы направились на место происшествия.

Ранее в Арзамасе Нижегородской области лифт рухнул с восьмого этажа многоквартирного дома. В момент аварии в лифте находился один человек, который получил травмы. Сейчас его состояние стабильно. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, однако причина поломки лифта пока не уточняется.

До этого председатель высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев рассказал, что в случае внезапного падения лифта нужно лечь на бок, чтобы уменьшить риск получения травм. По его словам, это положение увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и снижает вероятность серьезных повреждений. Помимо этого, Дударев отметил, что попытка подпрыгнуть в момент удара бесполезна и может может привести к увечьям.

Москва
лифты
люди
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
Иран может пойти на большую уступку США
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Матерей и погибших новорожденных в Новокузнецке направят на экспертизы
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.