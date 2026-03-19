Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом В Уфе мужчина посчитал прохожего педофилом и избил его металлическим прутом

Житель Уфы избил прохожего металлическим прутом, так как посчитал его педофил, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина пытался защитить девочку от приставаний незнакомца.

Инцидент произошел 17 марта во дворе дома на улице Шафиева. Как рассказали очевидцы, местный житель часто появлялся во дворе нетрезвым. В итоге он начал трогать ребенка и пытался отобрать у нее телефон.

В этот момент другой уфимец находился рядом: его внимание привлекло то, что незнакомец пнул машину, в которой сидел его отец. Увидев, что мужчина пристает к девочке, он попытался отогнать его словами, а когда это не помогло — схватил металлический прут и несколько раз ударил обидчика.

Свидетели вызвали полицию, однако, по их словам, правоохранители приехали только через полтора часа. К тому моменту нападавший с отцом уже уехали.

Пострадавший написал заявление в полицию. Нападавший и его отец в ответ подали встречное заявление. В деле сейчас разбирается полиция.

Ранее в городе Тельмана Ленинградской области подростка заподозрили в избиении до смерти умственного отсталого мужчины из-за обвинений в педофилии. Жертвой стал 35-летний местный житель, его тело обнаружили на улице. Нападавший был вскоре задержан.