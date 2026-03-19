19 марта 2026 в 11:33

Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом

Житель Уфы избил прохожего металлическим прутом, так как посчитал его педофил, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина пытался защитить девочку от приставаний незнакомца.

Инцидент произошел 17 марта во дворе дома на улице Шафиева. Как рассказали очевидцы, местный житель часто появлялся во дворе нетрезвым. В итоге он начал трогать ребенка и пытался отобрать у нее телефон.

В этот момент другой уфимец находился рядом: его внимание привлекло то, что незнакомец пнул машину, в которой сидел его отец. Увидев, что мужчина пристает к девочке, он попытался отогнать его словами, а когда это не помогло — схватил металлический прут и несколько раз ударил обидчика.

Свидетели вызвали полицию, однако, по их словам, правоохранители приехали только через полтора часа. К тому моменту нападавший с отцом уже уехали.

Пострадавший написал заявление в полицию. Нападавший и его отец в ответ подали встречное заявление. В деле сейчас разбирается полиция.

Ранее в городе Тельмана Ленинградской области подростка заподозрили в избиении до смерти умственного отсталого мужчины из-за обвинений в педофилии. Жертвой стал 35-летний местный житель, его тело обнаружили на улице. Нападавший был вскоре задержан.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Россиянин спутал прохожего с педофилом и избил его металлическим прутом
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
