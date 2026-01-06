Школьник забил мужчину насмерть из-за ложных подозрений в педофилии

В Колпино подростка подозревают в избиении до смерти умственного отсталого мужчины, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Жертвой стал 35-летний местный житель, он часто проводил время в компании несовершеннолетних, что, по информации канала, послужило поводом для ложных обвинений в педофилии и спровоцировало нападение.

По версии канала, 15-летний школьник встретил мужчину во время прогулки. В ходе словесной перепалки он несколько раз ударил оппонента в голову, после чего тот упал и скончался на месте от полученных травм. Свидетели происшествия отмечают, что в этой локации, где произошла трагедия, постоянно собираются «стайки агрессивных подростков», что регулярно приводит к конфликтным ситуациям.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в тувинском селе Кызыл-Мажалык произошло нападение с ножом на 17-летнего юношу. Подозреваемым стал первокурсник техникума, который напал на своего бывшего одноклассника прямо во время новогодней дискотеки. По версии следствия, подозреваемый вызвал сверстника на улицу из-за давнего конфликта и нанес ему смертельные ранения. Нападавший оперативно задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.