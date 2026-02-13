Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 13:11

Охранник СИЗО «Кресты-2» покончил с собой на рабочем месте

Сотрудник ФСИН покончил с собой на КПП в СИЗО «Кресты-2» в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудник ФСИН покончил с собой на контрольно-пропускном пункте в СИЗО «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах. По словам собеседника издания, рядом с его телом обнаружили огнестрельное оружие.

В колпинских «Крестах» на рабочем месте покончил с собой инспектор, который работает на КПП. Все произошло час назад, — сообщил источник.

РБК со ссылкой на источник уточняет, что администрация колонии не допустила дестабилизации деятельности учреждения. По информации агентства, на месте происшествия работают следователи.

Ранее 49-летний бизнесмен покончил с собой в своем доме недалеко от Патриарших прудов в Москве. Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело мужчины обнаружили случайные прохожие.

До этого появилась информация, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой миллиардера Александра Галицкого, нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство. По предварительным данным, речь идет о суициде. При этом ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве Алии в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.

