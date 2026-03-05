Министерство финансов США выдало бессрочную лицензию, разрешающую проведение сделок с немецкими структурами «Роснефти», сообщается в опубликованном документе американского ведомства. Разрешение распространяется на компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также на все юридические лица, где этим структурам принадлежит не менее половины акций, передает Reuters.

В лицензии уточняется, что под действие документа попадают любые сделки, которые ранее были запрещены санкционным режимом в отношении России. При этом срок действия разрешения не ограничен, что делает его бессрочным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились. После этого заявления во Франции призвали отменить все «идиотские» антироссийские санкции.

Прежде эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что Венгрия и Словакия продолжат закупать российские газ и нефть, соглашаясь на символические объемы американского сырья лишь в знак политической лояльности. Они не откажутся от энергоносителей из РФ, добавил специалист.