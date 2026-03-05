Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:22

«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США

Минфин США бессрочно разрешил сделки с немецкими подразделениями «Роснефти»

Нефтеперерабатывающий завод в Германии Нефтеперерабатывающий завод в Германии Фото: Jochen Eckel/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство финансов США выдало бессрочную лицензию, разрешающую проведение сделок с немецкими структурами «Роснефти», сообщается в опубликованном документе американского ведомства. Разрешение распространяется на компании Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, а также на все юридические лица, где этим структурам принадлежит не менее половины акций, передает Reuters.

В лицензии уточняется, что под действие документа попадают любые сделки, которые ранее были запрещены санкционным режимом в отношении России. При этом срок действия разрешения не ограничен, что делает его бессрочным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились. После этого заявления во Франции призвали отменить все «идиотские» антироссийские санкции.

Прежде эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что Венгрия и Словакия продолжат закупать российские газ и нефть, соглашаясь на символические объемы американского сырья лишь в знак политической лояльности. Они не откажутся от энергоносителей из РФ, добавил специалист.

США
Минфин США
Роснефть
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.